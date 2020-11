Primeiro-ministro visita ilha do Fogo, que já contabiliza mais de 900 casos acumulados em três meses

O Primeiro-ministro (PM), Ulisses Correia e Silva, é esperado hoje na ilha do Fogo, agora o principal epicentro da contaminação pela COVID-19, para se inteirar das medidas que estão em curso no combate à pandemia.

A ilha foi a penúltima a registar casos da COVID-19 no arquipélago, mas ultrapassou na quinta-feira, 12, os 900 casos acumulados desde a notificação do primeiro caso a 17 de Agosto.

Em menos de três meses há o registo de 916 casos acumulados e seis óbitos o que dá uma média de mais de dez infecções diárias e um óbito a cada 15 dias. Um número que preocupa as autoridades sanitárias para uma ilha com menos de 40 mil habitantes.

Dos casos acumulados, mais de três quartos, 76%, são do município de São Filipe, sendo que destes 90% está concentrado na zona urbana, cidade de São Filipe e os seus bairros periféricos, segundo as autoridades sanitárias.

Os dados divulgados esta quinta-feira, dão conta que a ilha contabilizou mais 81 casos positivos da COVID-19, sendo 72 em São Filipe e nove nos Mosteiros. Actualmente Mosteiros contabiliza 193 casos acumulados, São Filipe 691 e Santa Catarina 32. Os óbitos estão distribuídos pelos municípios dos Mosteiros (1), Santa Catarina (1) e São Filipe (4).

Ao todo foram processadas 245 amostras que estavam pendentes para testes PCR, sendo 212 de São Filipe com 72 positivos, o que significa que 34% dos casos testaram positivos, 22 dos Mosteiros, com 41% de casos positivos e 11 de Santa Catarina sem nenhum caso positivo.

Neste momento a ilha contabiliza 195 casos activos distribuídos por São Filipe com 177, Mosteiros 11 e Santa Catarina do Fogo 7.

A evolução da situação da COVID-19 na ilha do Fogo, cujo epicentro é o município de São Filipe, mais concretamente a cidade de São Filipe está na base da deslocação hoje, à ilha do Fogo, do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Este far-se-á acompanhar pelo ministro-Adjunto, pelo presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros e pelo novo Director Nacional da Saúde e tem agendado um encontro com os principais responsáveis da Saúde e de outras instituições, por volta das 17:00, no auditório Padre Pio Gottin, mesmo ao lado do hospital regional São Francisco de Assis, segundo o director deste estabelecimento, Evandro Monteiro.