PN detém suposto assaltante do Pão Quente em ASA

A Polícia Nacional (PN) informou hoje que deteve, um indivíduo, fora de flagrante delito, por roubo ao Pão Quente em Achada Santo António (ASA). Foi detido ainda um outro individuo por posse ilegal de uma arma de fogo de fabrico artesanal.

Segundo um comunicado da PN, o Pão Quente em ASA foi alvo de um roubo na madrugada dia 17, por um individuo que partiu o vidro de uma das portas do estabelecimento para aceder ao seu interior, onde retirou uma certa quantia em dinheiro. Para o efeito, refere a Polícia Nacional no comunicado enviado à comunicação social, "o suspeito utilizou o táxi em que trabalha".

Conforme a mesma fonte, das investigações desencadeadas pela Esquadra de Investigação e Combate à Criminalidade do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, com o apoio do Centro de Comando da Praia, videovigilância, foi possível a identificação do presumível autor do roubo.

“Trata-se de um individuo bastante conhecido pela polícia, useiro neste tipo de prática que, entretanto, acabou por confessar o crime”, refere a nota, informando que as investigações estão sendo feitas no sentido da recuperação do produto roubado.

Entretanto, o detido foi apresentado hoje ao Poder Judicial para o primeiro interrogatório e aplicação da medida de coacção mais adequada.

A PN avançou ainda que em decorrência das rondas de prevenção levadas a cabo pela Esquadra Policial de ASA, foi detido um individuo de sexo masculino nas imediações da esplanada Cometa que, ao ser abordado em revista, foi encontrado na posse de Boca Bedjo, com uma munição.

O detido será apresentado, nas próximas horas, ao Ministério Público para o primeiro interrogatório e aplicação da medida de coacção mais adequada.