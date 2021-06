Detido agente da PN suspeito de assalto à mão armada

O Comando Regional da Polícia Nacional (PN) de Santiago Sul e Maio deteve esta segunda-feira, 14, um agente da corporação suspeito de assaltar uma residência na localidade de Safende, com recurso a arma de fogo, anunciou hoje a PN.

Em comunicado, a PN explica que na segunda-feira, 14, por volta das 20h00, foi acionada através do serviço de emergência 132, sobre o referido assalto. De acordo com a mesma fonte, as equipas policiais no terreno dirigiram-se ao local e depararam-se com um grupo de cidadãos que estava a perseguir um indivíduo encapuzado e armado.

“Durante a fuga, o suspeito, que se encontrava encapuzado e na posse de uma arma de fogo, teve que ser alvejado numa das pernas. Todavia, continuou em fuga, para mais adiante ser interceptado pela Polícia. Já imobilizado e retirado o capuz, apercebeu tratar-se de um agente da Polícia Nacional”, lê-se.

O suspeito foi detido e conduzido ao Hospital Agostinho Neto (HAN) para receber cuidados médicos. A PN refere que o indivíduo será presente nas próximas horas ao poder judicial para a legalização da detenção, primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.