Apenas 4 concelhos têm uma taxa de incidência superior a 150 casos por 100 mil habitantes

O número de concelhos com uma taxa de incidência superior a 150 por 100 mil habitantes baixou de 9 na semana passada para 4, dos quais três são da ilha do Fogo. Hoje, o país registou 26 casos novos positivos e 61 recuperados.

De acordo com o Director Nacional da Saúde, Jorge Barreto, de 9 a 22 de Novembro foram analisadas 6120 amostras, correspondentes a uma média de 408 por dia. Das 6120 amostras analisada 748 testaram positivo, representando 12 % do total e uma média de 53 casos positivos por dia. A taxa de letalidade continua em 1%.

De 26 de Outubro a 8 de Novembro foram analisadas 6680 amostras, representando uma média de 477 por dia. Nesse período 1058 amostras testaram positivo, o que representa cerca de 16% do total e uma média de 75 casos novos por dia.

Nos últimos 14 dias, de 9 a 22 de Novembro , a taxa de incidência a nível nacional está em 134 por 100 mil habitantes. De 26 de Outubro a 8 de Novembro estava em 190 por 100 mil habitantes.

“Os dados dos últimos 14 dias ainda são provisórios tendo em conta que ainda temos amostras pendentes para serem analisadas. Essa taxa de incidência acumulada poderá sofrer alterações”, alertou.

Concelhos com taxa de incidência inferior a 25 por 100 mil habitantes

Na semana passada, 7 concelhos tinham uma taxa de incidência inferior a 25 por 100 mil habitantes, e hoje são 11, uma informação “bastante positiva”, conforme Jorge Barreto.

Boa Vista que tem uma taxa de 5 por 100 mil habitantes, Tarrafal de Santiago com 17 por 100 mil habitantes, São Domingos com 0 por 100 mil habitantes, Sal 10 por 100 mil, Santa Catarina de Santiago com 13 por 100 mil habitantes e Ribeira Grande de Santo Antão 0 por 100 mil habitantes, Ribeira Brava 0 por 100 mil habitantes, Tarrafal de São Nicolau 0 por 100 habitantes, São Miguel 0 por 100 mil habitantes, Maio 13 por 100 mil habitantes e Brava 19 por 100 habitantes.

Concelhos com taxa de incidência acumulada entre 25 e 50 por 100 habitantes

Santa Cruz com 46 por 100 mil habitantes e São Salvador do Mundo com 35 por 100 habitantes. O concelho de Santa Cruz teve uma diminuição da taxa de incidência que era de 58 por 100 mil habitantes.

Concelhos com taxa entre 51 e 150 por 100 mil habitantes:

Praia que na semana passada estava entre os concelhos com uma taxa de incidência acumulada superior a 150 por 100 mil, São Vicente que também estava no grupo de concelhos que tinham uma taxa de incidência superior a 150 por 100 mil e que agora está em 126 por 100 mil; Porto Novo que também estava com superior a 150 por 100 mil e agora está em 83 por 100 mil; Paul com um ligeiro aumento, está com uma taxa de 149 por 100 mil, era de 130 por 100 mil; Ribeira Grande de Santiago que está com 117 por 100 mil e na semana passada era de 152 por 100 mil.

Concelhos com taxa superior a 150 por 100 mil habitantes

São Lourenço dos Órgãos que teve um aumento de 333 por 100 mil habitantes para 593 por 100 mil; Mosteiros que estava com 151 por 100 mil e passou para 227 por 100 mil, São Filipe que está com 1439 por 100 mil, estava com 1390 por 100 mil, Santa Catarina do Fogo que está com uma taxa de 192 por 100 mil e era de 307 por 100 mil.

“A situação a nível do Fogo é preocupante em termos de número de casos, embora esse número elevado de casos não tenha reflectido em situações mais graves e em mortes, o que também é um bom sinal”, proferiu.

Em relação a óbitos no período de 1 de Outubro a 22 de Outubro foram 32 e neste mesmo período no mês de Novembro foram 9.

“Isto quer dizer que a situação, em termos de gravidade parece ser diferente, com muito menos óbitos a aconteceram o que é bastante positivo. Não sabemos se as condições pessoais de cada pessoa terá contribuído para uma evolução mais favorável e as condições de prestação de cuidados que têm sido prestados no sentido de evitar as mortes”, finalizou.

Dos 26 casos positivos notificados hoje, 14 foram na Praia, um em Ribeira Grande de Santiago, quatro em Santa Catarina do Fogo, três em Paul, dois em São Vicente e um no Maio.

Relativamente aos 61 recuperados, no concelho da Praia foram 21, Santa Cruz dois, São Lourenço dos Órgãos quatro, Mosteiros um, Brava um, Paul um, Porto Novo um e São Vicente 30.

O país passa a contabilizar 404 casos activos, 9791casos recuperados, 104 óbitos por COVID, 1

óbito por causas externas e 2 transferidos, perfazendo um total de 10302 casos positivos acumulados.