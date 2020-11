​Título de Residência Electrónico para estrangeiros lançado em Dezembro

O Título de Residência Electrónico para estrangeiros será lançado no próximo mês. Garantia dada hoje, em São Vicente, pelo ministro da Administração interna, Paulo Rocha, ao presidir à cerimónia de inauguração do novo balcão de atendimento dos serviços de emissão de documentos e fronteiras, no Comando Regional da ilha.

“Vamos lançar o título de residência de estrangeiros eletrónicos que, a par do Passaporte Electrónico e do Cartão Nacional de Identificação, forma um trio de documentos biométricos introduzidos em Cabo Verde. Este documento também passará a ser solicitado aqui. O que se pretende sempre é aliar a segurança ao bom atendimento”, afirma.

Com o título de residência electrónico, a tutela da pasta da Administração Interna prevê um ganho de tempo, particularmente nas renovações.

O Título de Residência para Estrangeiros (TRE) foi criado pelo Decreto-Lei nº20/2014, de 17 de março, e faz parte do Sistema Nacional de Identificação e Autenticação Civil (SNIAC).

Sobre a inauguração do novo balcão de atendimento de serviços de emissão de documentos e fronteiras, o governante aponta para um passo significativo na modernização dos serviços.

“Demos um passo significativo com a inauguração do balcão de atendimento na Praia. Em Agosto fizemos a inauguração em Assomada, agora estamos a fazer aqui [São Vicente] e amanhã, com a inauguração da esquadra do Paul, estaremos também a pôr em funcionamento um espaço idêntico de atendimento, com o objectivo de melhorar o serviço prestado”, assegura.

A tutela da administração interna destaca a agilização dos procedimentos com a modernização do atendimento e emissão de documentos, com ganhos para os utentes.