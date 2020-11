COVID-19: Taxa de incidência na Praia diminui para 85 por 100 mil

A taxa de incidência acumulada no concelho da Praia diminui, nos últimos 14 dias, de 166 casos por 100 mil habitantes para 85 por 100 mil habitantes. Entretanto, Praia continua a ser o concelho com maior número de casos activos, 102, seguido de São Filipe com 85, embora nesta cidade a taxa de incidência seja de 1596 por 100 mil habitantes.

Segundo o balanço semanal apresentado hoje por Jorge Barreto em conferência de imprensa, de 16 a 29 de Novembro foram analisadas 5367 amostras, uma média de 388 por dia. Nesse período, foram identificados um total de 792 casos novos, uma média de 56 por dia e representa 14,8% da taxa de positividade. De 2 a 15 de Novembro foram analisadas um total de 6601 amostras, uma média de 471 por dia. Houve um total de 1022 casos novos, correspondentes a uma média de 73 novos casos por dia e uma taxa de positividade de 15,5%. “Em relação a taxa de incidência acumulada a nível nacional, nos últimos 14 dias, a nível nacional, de 16 a 29 de Novembro, está com 142 por 100 mil habitantes. De 2 a 15 de Novembro estava em 183 por 100 mil habitantes. Os dados dos últimos 14 dias são provisórios porque ainda temos um total de 484 amostras pendentes, podemos ter ainda resultados positivos da semana que terminou”, informou. Entre os concelhos com uma taxa de incidência inferior a 25 por 100 mil habitantes estão: Boa Vista com 5 por 100 mi, Tarrafal de Santiago 6 por 100 mil, São Domingos 7 por 100mil, Sal 2 por 100 mil, Santa Catarina de Santiago 6 por 100 mil, Ribeira Grande de Santo Antão, Ribeira Brava de São Nicolau, Tarrafal de São Nicolau têm 0 por 100 mil, São Salvador do Mundo 23 por 100 mil, São Miguel 22 por 100 mil e Brava 0 por 100 mil habitantes. Nos 14 dias anteriores Brava tinha uma taxa de 167 por 100 mil habitantes Taxa de incidência entre 25 e 50 por 100 mil habitantes: Santa Cruz 35 por 100 mil e Maio 27 por 100 mil habitantes. Taxa de incidência entre 51 e 150 por 100 mil: Praia 85 por 100 mil, Ribeira Grande de Santiago com 82 por 100 mil, estava em 140 por 100 mil, e Paul 149 por 100 mil. Taxa de incidência superior a 150 por 100 mil habitantes: São Vicente 196 por 100 mil, Porto Novo 184 por 100 mil, São Lourenço dos Órgãos 500 por 100 mil, Mosteiros 444 por 100 mil, São Filipe 1596 por 100 mil, Santa Catarina do Fogo 192 por 100 mil. “Em relação a São Filipe, os dados são provisórios, mas, até hoje a taxa de incidência acumulada está, nos últimos 14 dias, ligeiramente abaixo do que os 14 dias anteriores que era de 1944 por 100 mil. Ainda em São Filipe e São Vicente a situação é preocupante”, frisou Jorge Barreto. Quanto aos óbitos em Outubro foram 34 e em Novembro, até hoje, 10. Hoje foram notificados 14 novos casos, dos quais 1 na Praia, 1 em Ribeira Grande de Santiago, 1 em Santa Catarina de Santiago e 11 em São Vicente. 100 recuperados, sendo 25 na Praia, 2 em Ribeira Grande de Santiago, 2 em Santa Catarina de Santiago, 2 em Santa Cruz, 1 em São Lourenço dos Órgãos, 26 em São Filipe, 11 em Mosteiros, 3 em Santa Catarina do Fogo, 8 em Paul, 1 em Porto Novo, 19 em São Vicente. O país passa a contabilizar 324 casos activos, 10329 recuperados, 105 óbitos e um total de 10761 casos já notificados. A taxa de letalidade está em 0,97 %. Nos últimos 6 dias, a média da taxa da positividade, ou seja, os casos novos, dentre as amostras analisadas têm sido em torno de 16, 17%.

