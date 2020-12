Mais um óbito e 55 novos casos de COVID-19

Cabo Verde registou hoje55 novas infecções e mais um óbito, desta vez em São Vicente. Na ilha de Santiago, foi notificado apenas um caso no concelho de São Miguel, enquanto São Filipe voltou a ultrapassar Praia no número de casos activos.

De acordo com o Boletim epidemiológico da Direcção Nacional da Saúde, os casos novos surgiram em São Miguel (1), São Filipe (16), Mosteiros (6), Santa Catarina do Fogo (1), Brava (1), Paul (5), Porto Novo (6) e São Vicente (19).

São Filipe voltou a ser o concelho com mais casos activos, 100, seguido de Praia com 87 e São Vicente com 56.

O país registou ainda mais 37 recuperados, dos quais 15 na Praia, 8 em São Lourenço dos Órgãos, 1 em São Filipe e 13 em São Vicente.

O país passa a contabilizar 341 casos activos, 10366 casos recuperados, 106 óbitos por COVID-19, 1 óbito por causas externas, e 2 transferidos, perfazendo um total de 10816 casos positivos acumulados.