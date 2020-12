28 casos de hoje são da Cadeia Civil de São Vicente

Os 28 casos identificados hoje em São Vicente são da Cadeia Civil segundo o Director Nacional da Saúde, Jorge Barreto.

“Na cadeia de São Vicente um grupo de cerca de 30 a 40 pessoas que estão ligadas a esta instituição foram alvo de um inquérito epidemiológico e desse inquérito nós tivemos os 28 casos que anunciamos aqui”, informou o director Nacional da Saúde.

Conforme avançou Jorge Barreto, a Delegacia da Saúde está em articulação “estreita” com a instituição e as medidas já foram tomadas em termos de mitigação.

“Pelas informações que nós tivemos há dias houve algumas pessoas que tiveram a necessidade de serem levadas ao hospital mas que não têm uma situação de gravidade. É um resultado decorrente da investigação.Tal como aconteceu também na Praia, é algo que pode ocorrer tendo em conta que nós temos estado a dizer que o risco existe apesar de todas as medidas que são tomadas para mitigar o risco de propagação da doença. O importante é identificar os casos, isolá-los e tomar as medidas que devem ser tomadas. Mas, as pessoas passam bem de acordo com as informações que nós tivemos”, considerou.

Segundo aquele responsável, a Cadeia Civil em São Vicente não tem recebido visitas há algum tempo. Mas, entretanto, há necessidade de saída das pessoas, reclusos, para consultas médicas que poderá ter originado o contágio naquela instituição.

Balanço

Ainda na conferência de imprensa desta segunda-feira, Jorge Barreto anunciou que nos últimos 14 dias, entre 23 de Novembro e 6 de Dezembro, houve um total de 5299 amostras analisadas, um média de 379 por dia.Foram 596 casos positivos, uma taxa de positividade de 11% e uma média de casos novos por dia de 42.

No período dos 14 anteriores, de 9 a 22 de Novembro, houve um total de 5901 amostras analisadas, uma média de 421 por dia. O total de casos positivos ficou em 939, representando uma taxa de positividade de 16% e uma média de casos novos por dia de 67.

Nos últimos 14 dias há 10 concelhos com taxa de incidência acumulada inferior a 25 por 100 mil:

Boa Vista com 10 por 100 mil habitantes, Tarrafal de Santiago com 11 por 100 mil habitantes, São Domingos com 14 por 100 mil, Santa Cruz com 12 por 100 mil, Sal com 2 por 100 mil, Santa Catarina de Santiago com 4 por 100 mil, Brava com 19 por 100 mil habitantes

“Os concelhos de Ribeira Brava de São Nicolau, Tarrafal de São Nicolau e São Salvador do Mundo não tiveram notificação de casos, portanto tem 0 por 100 mil habitantes”, notificou.

Concelhos com taxa de incidência entre 25 e 100 por 100 mil habitantes

Praia com 48 por 100 mil habitantes, quando nos 14 dias anteriores, estava com 128 por 100 mil habitantes; Ribeira Grande de Santo Antão com 58 por 100 mil habitantes, Paul com 93 por 100 mil habitantes, Ribeira Grande de Santiago com 82 por 100 mil, São Miguel com 87 por 100 mil

Concelhos com taxa superior a 150 por 100 mil habitantes

São Vicente que tem uma taxa de 157 por 100 mil habitantes, Porto Novo com 238 por 100 mil, São Lourenço dos Órgãos com 174 por 100 mil, Mosteiros com 606 por 100 mil, São Filipe 1031 por 100 mil e Santa Catarina do Fogo com 327 por 100 mil.

“A nível nacional, Cabo Verde tinha de 9 a 22 de Novembro uma taxa de incidência de 169 por 100 mil e nos últimos 14 dias, que são dados provisórios, tem uma taxa de 107 por 100 mil. Realçamos aqui que embora os dados nos últimos 14 dias sejam provisórios, parece haver uma tendência para uma situação estacionária até mesmo para alguma melhoria em relação a evolução da pandemia em cabo Verde. O que é uma informação bastante positiva que nos deixa extremamente satisfeitos, relembrando que as medidas de prevenção devem continuar a ser seguidas rigorosamente para que esta tendência que temos verificado nos últimos dias se mantenha, principalmente porque estamos a chegar numa altura festiva”, frisou.

Em Dezembro, até hoje, foram notificados três óbitos.

Hoje o país registou 35 novos casos, dos quais 2 em São Miguel, 3 em São Filipe, 2 em Ribeira Grande de Santo Antão e 28 em São Vicente.

Há 80 recuperados, 3 na Praia, 3 em Ribeira Grande de Santiago,1 em Santa Catarina, 10 em São Lourenço dos Órgãos, 22 em São Filipe, 11 em Mosteiros, 1 em Santa Catarina do Fogo, 6 em Paul, 7 em Porto Novo e 16 em São Vicente.

O país passa a contabilizar 310 casos ativos, 10676 casos recuperados, 109 óbitos por COVID-19, 1 óbito por causas externas, e 2 transferidos, perfazendo um total de 11098 casos positivos acumulados.