Mudanças no governo: Amadeu Cruz e Fernando Elísio Freire empossados

O novo Ministro de Educação promete continuar a implementar e concluir o Programa do Governo no sector da educação. Amadeu Cruz falava hoje aos jornalistas, na cidade da Praia, após ser empossado como novo Ministro de Educação, pelo Presidente da República.

O governante diz que vão ser lançadas as bases para a reforma do ensino secundário, via técnica e via geral.

"Como sabem a reforma do ensino básico está em curso, do ensino básico até ao oitavo ano de escolaridade. Vamos reforçar o trabalho de reforma do ensino secundário, quer a via técnica, quer a via geral, vamos trabalhar com os sindicatos para ver as questões pendentes no relacionamento laboral com os professores, e ver a forma de ultrapassar as pendencias que possam ainda persistir, portanto, o governo já fez um trabalho até agora, os resultados são visíveis. Agora temos é que reforçar os resultados, mas essencialmente lançar as bases para a reforma do ensino secundário via técnica e via geral, e resolver as questões com os professores", explicou.

Na mesma cerimónia, Fernando Elísio Freire foi empossado como Ministro da Família e Inclusão Social.

O governante, que também é Ministro de Estado, da Presidência do Conselho de Ministro e Ministro do Desporto, afirma que está a ser desenvolvido um quarto pilar que é a política de cuidados através de formação de cuidadores.

"Nós estamos neste caminho, neste foco, e completamente motivados, aliás a motivação ainda é maior. Quando ontem aprovamos, em conselho de ministros, que as ligações domiciliarias de água, electricidade e saneamento para as pessoas do grupo 1 e 2 do cadastro social é completamente grátis, há perdão das dívidas dessas famílias às concessionárias de água, electricidade, e saneamento bem como a isenção na taxa de religação, demostra que as políticas que nós estamos a fazer, por um lado, são politicas sociais consistentes que permitiram a inclusão social, e agora com a COVID, com uma actuação muito forte do governo estamos de facto a cuidar das pessoas e a cuidar da famílias, é neste foco que temos de continuar e a motivação é elevada ", avança

Com a saída de Maritza Rosabal do governo, Amadeu Cruz passa a ser o ministro de Educação e Elísio Freire assume a pasta da Família e Inclusão Social.

O Primeiro-Ministro considerou a tomada de posse de Amadeu Cruz e Fernando Elísio Freire como ministros da Educação e da Família e Inclusão Social, como um ajustamento governamental.