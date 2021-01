COVID-19: Taxa de incidência nacional baixa de 103 para 54 por 100 mil

A taxa de incidência nacional da COVID-19 baixou, nos últimos 14 dias, de 103 para 54 por 100 mil habitantes, segundo informou hoje o director nacional da Saúde em conferência de imprensa.

Segundo Jorge Barreto, de 21 de Dezembro a 3 de Janeiro foram analisadas 5607 amostras, uma média de 400 por dia. Desse total 303 acusaram positivo, uma média de 22 novos casos por dia e uma taxa de positividade de 5,4%.

Nos 14 dias anteriores, 7 a 20 de Dezembro, 4802 amostras foram analisadas, uma média de 343 por dia. Desse total 573 acusaram positivo, uma média de 41 casos novos por dia, representando 12% de taxa de positividade.

Concelhos com taxa de incidência inferior a 25 por 100 mil habitantes

Santa Cruz 8 por 100 mil; Santa Catarina de Santiago 2 por 100 mil; Ribeira Grande de Santo Antão 13 por 100 mil; São Salvador do Mundo 23 por 100 mil; Boa Vista, Tarrafal de Santiago, Tarrafal de São Nicolau, São Domingos, Sal, Ribeira Brava, Ribeira Grande de Santiago e Brava com zero por 100 mil por não registarem nenhum caso.

Concelhos com taxa de incidência entre 25 e 150 por 100 mil

Praia 38 por 100 mil; Paul 37 por 100 mil; São Miguel 44 por 100 mil; São Lourenço dos Órgãos 29 por 100 mil; São Filipe 74 por 100 mil (estava em 673 por 100 mil) e Santa Catarina do Fogo 58 por 100 mil (estava em 269 por 100 mil).

Concelhos com taxa de incidência superior a 150 por 100 mil

São Vicente 159 por 100 mil (estava em 220 por 100 mil); Porto Novo 154 por 100 mil (estava em 321 por 100 mil); Maio 239 por 100 mil e Mosteiros 260 por 100 mil (estava em 649 por 100 mil).

“A nível nacional, a taxa de incidência acumulada é de 54 por 100 mil, quando nos 14 dias anteriores era de 103 por 100 mil. Durante o mês de Dezembro o país registou quatro óbitos. Em Novembro foram 10 e Outubro 34 óbitos”, anunciou Jorge Barreto.

Hoje há 29 novos casos, sendo um em São Salvador do Mundo, Santa Cruz um, Mosteiros dois, São Vicente 15 e maio 10. Ainda há 17 recuperados, seis na Praia, um em São Miguel, um em Santa Cruz, um em São Filipe e oito em São Vicente.Assim, o país contabiliza 11.597 altas.

No total foram registados 11.949 casos de infecção pelo novo coronavírus. 113 pessoas perderam a vida, 3 óbitos de doentes infectados foram atribuídos a outras causas. Dois doentes foram transferidos para o seu país de origem.