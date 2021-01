Ministro da Família e Inclusão Social visita Tarrafal de Santiago

O Ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, desloca-se esta quarta-feira, 6, ao concelho de Tarrafal de Santiago, para uma visita de trabalho.

Segundo uma nota enviada, consta da sua agenda de visita encontro com Presidente da Câmara Municipal, Centro Graciosa (centro de cuidados) e a Centro Educativo e associação de cariz social.

Fernando Elísio Freire terá também um encontro com equipa da área social da câmara municipal e visita a Associação Agro tenda em Achada Tenda. O governante participará da assinatura de protocolo entre Associação Cívica de Chão Bom e Associação Delta Cultura com a Quercus, e ainda terá encontro com beneficiários do Rendimento Social de Inclusão (RSI) da Achada Tenda.

Nesta visita, o Ministro da Família e Inclusão Social estará acompanhado da Directora Geral de Inclusão Social, Mónica Furtado.