Covid-19: São Vicente com mais de duzentos casos numa semana

A ilha de São Vicente registou, só nesta última semana, mais de 200 casos positivos do novo coronavírus tendo, neste sábado, sido contabilizadas mais 42 pessoas infectadas em 208 amostras.

De segunda, 04, até este sábado, 09, totalizaram-se assim 208 casos positivos, o que coloca a ilha como a que detém maior número de casos activos neste momento, 220 no total, conforme informações avançadas hoje pelo Ministério da Saúde.

Este aumento, conforme a delegada de Saúde substituta, Jacqueline Cid, avançou à Televisão de Cabo Verde (TCV), deve-se às festas realizadas “clandestinamente” no Natal e no Fim-do-Ano.

“Nós sozinhos não conseguimos e vemos que esses resultados se devem às festas, black Friday, aglomeração de pessoas nas lojas, vimos filas, enchentes de todas as coisas”, considerou.

A responsável destacou as festas que aconteceram na cidade e nas praias e que, sublinhou, “não eram esperadas, tendo em conta a mensagem passada até agora”.

Mas também para evitar aglomeração e consequentemente riscos, Jacqueline Cid asseverou que a estrutura de Saúde pensa mudar de estratégia para a realização de testes rápidos e PCR no Centro de Estágio do Mindelo, a partir desta segunda-feira, 11.

Isto porque, segundo a mesma fonte, tem havido muita procura e aglomeração no exterior do recinto, que deverá ser resolvida com o Centro de Estágio a ficar somente para os testes PCR, para viajantes e de diagnóstico, e os testes rápidos passam a ser realizados na sede da Delegacia de Saúde.