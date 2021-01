​Hospital da Praia inaugura novo espaço de laboratório e imagiologia na próxima sexta-feira

O Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, inaugura na próxima sexta-feira, 22, um novo espaço de laboratório e imagiologia após obras de remodelação e aquisição de equipamentos no valor de 80 mil contos para atender melhor os pacientes.

A informação foi confirmada do presidente da comissão administrativa do hospital Dr. Agostinho Neto, Imadoeno Cabral, em entrevista à Inforpress, para falar das obras e dos investimentos que o sector da Saúde está a realizar no estabelecimento hospitalar da Praia, tendo realçado que algumas obras foram co-financiadas pelo Ministério da Saúde.

“O aparelho da tomografia já é uma realidade, já se encontra no hospital e, neste momento, estamos na fase de montagem e formação. Vamos inaugurar o novo serviço de imagiologia, vamos ter aparelho TAC e outros equipamentos, numa sala com melhores condições de trabalho e de acolhimento dos utentes”, disse.

Para além do serviço de imagiologia, Imadoeno Cabral realçou que o Hospital vai também, na sexta-feira, 22, inaugurar um novo espaço de laboratório para análises clínicas, feito que considera como grande inovação já que o espaço está dotado de equipamentos para responder às necessidades actuais do serviço.

Segundo o PCA do hospital Dr. Agostinho Neto, o laboratório vai contar com um sistema para fazer gestão ‘top service’, um instrumento que irá facilitar a vida dos utentes na marcação das análises.

“Os equipamentos montados irão ajudar no sentido de facilitar e disponibilizar informações ao médico com mais rapidez, segurança e viabilidade”, afirmou, sublinhando, que com este investimento os utentes não terão motivos de reclamações.

Este investimento, salientou, fará com que o médico assistente tenha informações do paciente em qualquer ponto do país e ajudará na diminuição da lista de espera.

“No serviço laboratorial vamos instalar mais equipamentos visando dar respostas às demandas do Hospital da Praia. O novo equipamento pode realizar 150 exames por dia, mas nós vamos instalar logo dois para aumentar a produção”, ajuntou.

O hospital Dr. Agostinho Neto, indica, quer ser um serviço de referência e por isso, deve contar com equipamentos de alta tecnologia no sector de diagnóstico.

Ainda Imadoeno Cabral, o hospital da Praia pretende ainda, neste ano, realizar reforços nas intervenções cirúrgicas nas áreas de ortopedia, de cardiologia e na cirurgia geral, assim como intervenções para melhorar e equipar a unidade de terapia intensiva e os quartos particulares.