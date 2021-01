2 Óbitos e 62 novos casos de COVID-19

O concelho da Praia registou hoje mais dois óbitos por COVID-19 e o país tem mais 62 novos casos. A maioria é de São Vicente.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, divulgados hoje, Praia tem mais 12 novos casos num universo de 266 amostras e dois óbitos.

Ainda na ilha de Santiago, São Domingos registou um novo caso, Santa Catarina dois, São Salvador do Mundo dois e Santa Cruz dois. Mosteiros tem mais dois novos casos, São Vicente 40 e Maio um.

Com os novos casos São Vicente volta a ser a ilha com mais casos activos, 261, seguido de Praia com 243 e Santa Catarina de Santiago com 34.

O país passa a contabilizar 644 casos activos, 12841 casos recuperados, 129 óbitos, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos, perfazendo um total de 13619 casos positivos acumulados.