Um óbito e 37 novos casos por COVID-19

Autoridades de saúde anunciaram hoje mais uma morte causada pela CIVID-19, no Tarrafal de Santiago, e 37 casos novos de infecção. Actualmente, há 345 casos activos num universo de 14885 infecções.

Hoje, a Praia registou o maior número de casos, 17. Santa Catarina registou dois novos casos, São Miguel e Santa Cruz um caso cada, São Vicente 13, Sal dois e Maio um.

Segundo os dados do boletim epidemiológico há ainda 55 recuperados. 22 na Praia, um em Santa Catarina, um no Tarrafal, três em São Miguel, um em São Filipe, um em Santa Catarina do Fogo, 24 em São Vicente e dois no Tarrafal de São Nicolau.

O país passa a contabilizar 345 casos ativos, 14393 casos recuperados, 142 óbitos, 3 óbitos por outras causas e 2 transferidos.