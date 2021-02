UNTC-CS acusa governo de tentativa de imposição do estudo de representatividade sindical nas vésperas das eleições

A secretária-geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical (UNTC-CS) denunciou hoje a tentativa de imposição, por parte do governo, “com objectivos obscuros”, do estudo de representatividade sindical nas vésperas das eleições.

Joaquina Almeida, que falava em conferência de imprensa, reiterou que o sindicato já tinha feito um alerta para o facto de haver uma interacção do governo com a OIT de Dakar, “com indícios tendenciosos”.

Ademais, frisou, a UNTC-CS considera inoportuno realizar o estudo devido à pandemia que vem afectando o país.

“Não faz nenhum sentido querer fazer um estudo de representatividade sindical, num momento de que crise que vivemos com empresas encerradas e trabalhadores em casa, em que a economia do país funciona a meio gás, em que sectores importantes da economia do país, como o turismo que representa cerca de 25% do PIB e emprega grande parte da nossa mão-de-obra se encontram paralisados”, exemplificou.

Joaquina Almeida afirmou ainda que não existem condições para se fazer um estudo de representatividade sindical quando grande parte dos trabalhadores está em casa.

Segundo a secretária-geral da UNTC-CS o estudo resume-se à contagem dos trabalhadores no activo e, de entre estes, os que estão sindicalizados e onde é que estão sindicalizados. Mais uma razão para não se realizar um estudo dessa natureza, no seu entender.

“Enviamos, ontem, ao Chefe do governo uma carta solicitando uma audiência urgente exigindo uma tomada de posição, mandando suspender o processo. Se o governo aprovar a materialização do projecto é porque está com objectivos obscuros no fim do mandato”, advertiu, acrescentando que o sindicato vai denunciar o governo ao nível internacional.

Em Fevereiro, a secretária-geral do Central Sindical acusou o Ministério de Justiça e Trabalho de “manobra política no fim do mandato” para agraciar a CCSL com estatuto de representatividade sindical.