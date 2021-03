“Vacina da AstraZeneca que Cabo Verde recebeu, não é do mesmo lote das que poderão estar ou não ligados aos efeitos que têm sido a ser noticiados”

O Director Nacional da Saúde informou hoje, em conferência de imprensa que os lotes da vacina da AstraZeneca que Cabo Verde recebeu, não são do mesmo lote das que poderão estar ou não ligados aos efeitos que têm sido a ser noticiados.

Jorge Barreto afirmou que as vacinas recebidas, da AstraZeneca e da Pfizer, são “igualmente eficazes”.

Conforme explicou apesar de se referir às marcas das vacinas, ou ao fabricante, as vacinas têm lotes que são um conjunto de doses que são fabricadas de uma certa forma e num determinado momento. Depois, prosseguiu, é fabricado um outro grupo da mesma vacina, mas que constitui um lote diferente.

“Quando ouvimos falar de efeitos adversos ou de situações que podem estar relacionadas com a vacina, embora ainda não haja confirmação da ligação desses efeitos às vacinas, temos que ver se realmente está-se a tratar do mesmo lote e que essas situações estão relacionadas. Isto para vos dizer que os lotes da vacina da AstraZeneca que Cabo Verde recebeu nesta semana que passou, não são do mesmo lote das que poderão estar ligados ou não aos efeitos que têm estado a ser noticiadas”, disse.

Jorge Barreto apelou ainda à população para estar tranquila já que a operação para a disponibilização das vacinas envolve várias instituições, entidades e várias personalidades que têm a sua responsabilidade.

“Ninguém vai fazer nada para prejudicar as pessoas. Nós teremos que ser os primeiros a salvaguardar a segurança e a saúde das pessoas. Portanto, as pessoas podem estar tranquilas que nós estamos atentos, vamos fazer o seguimento e a qualquer indício de que haja alguma situação que possa pôr em risco a saúde das pessoas por causa da utilização das vacinas iremos imediatamente suspender as operações, averiguar e ver o que é que se passa para tomar as melhores decisões”, assegurou.

O director Nacional da Saúde referiu ainda que o facto de alguns países suspenderem a vacina da AstraZeneca é motivo de preocupação para Cabo Verde, mas, que as que o país recebeu vieram da Índia e não de Europa.

“Por aí é completamente diferente do produto que está na Europa e o que vamos usar aqui”, frisou.

Hoje, foram notificados 19 novos casos positivos, num total de 413 amostras. Praia tem 11 novos casos, Santa Catarina de Santiago e Ribeira Brava um caso cada, Tarrafal de São Nicolau dois e Boa Vista quatro.

Há 59 recuperados (Praia 25, Santa Catarina 4, São Miguel 4, São Filipe 1, Porto Novo 1, São Vicente 5, Sal 5, Ribeira Brava de São Nicolau 8, Boa Vista 5 e Maio 1).

O país passa a contabilizar 440 casos activos, 15511 casos recuperados, 156 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 16120 casos positivos acumulados.

De 1 a 14 de Março foram analisadas 9.632 amostras, que dá uma média 688 por dia, 666 casos positivos foram identificados, uma média de 48 novos por dia e uma taxa de positividade de 7%.

De 15 a 28 de Fevereiro foram analisadas 8.745 amostras,uma média de 625 por dia, 682 casos novos foram identificados, uma média de 49 por dia e uma taxa de positividade de 7,8%.

Em termos de taxa de incidência nos últimos 14 dias, a nível nacional está em 118 por 100 mil, estava em 121 por 100mil habitantes

Inferior a 25 por 100 mil

Santa Cruz 15 por 100 mil, Porto Novo seis por 100 mil, Mosteiros 11 por 100 mil, Brava continua em zero por 100 mil.

Entre 25 e 150 por 100 mil

Praia 138 por 100 mil, Boa Vista 110 por 100 mil, São Vicente 83 por 100 mil, Tarrafal de Santiago 33 por 100 mil, São Domingos 63 por 100 mil, Sal 139 por 100 mil, Santa Catarina de Santiago 92 por 100 mil, Ribeira Grande de Santo Antão 132 por 100 mil, Paul 76 por 100 mil, São Salvador do Mundo 58 por 100 mil, Ribeira Grande de Santiago 81 por 100 mil, Maio 26 por 100 mil, São Lourenço dos Órgãos 29 por 100 mil, São Filipe 129 por 100 mil, Santa Catarina do Fogo 77 por 100 mil.

Superior a 150 por 100 mil

Ribeira Brava 1461 por 100 mil, Tarrafal de São Nicolau 251 por 100 mil e São Miguel 191 por 100 mil.