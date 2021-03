COVID-19: Governo cria linha de inscrição para vacinação de idosos

A linha 800 11 12, que até agora servia para esclarecimentos sobre covid-19 e para atendimento a casos, vai agora servir também para a inscrição de idosos para a vacinação contra a doença.

Segundo uma nota de imprensa do governo as inscrições podem ser feitas a partir de hoje. Para o efeito bastará que os maiores de 60 anos liguem para a linha de atendimento (800 11 12) para que possam efectuar a inscrição.

A mesma nota relembra que 84% das mortes causadas por COVID-19 foram de pessoas com 60 ou mais anos.

Depois de feita a inscrição, "as pessoas serão posteriormente chamadas para serem avisadas do dia, da hora em que cada idoso se deverá deslocar ao local de vacinação, com o objectivo de se evitarem aglomerações e se respeitarem as medidas de prevenção necessárias".