Director Nacional de Saúde insiste na importância da vacinação

Ribeira Grande de Santo Antão e Paul já têm mais de 70% da população com esquema vacinal completo anunciou, hoje, o Director Nacional de Saúde em conferência de imprensa.

O Director Nacional de Saúde, Jorge Barreto, voltou hoje a insistir na importância da vacinação contra a covid-19 isto apesar de os dois óbitos registados hoje serem de pessoas que estavam vacinadas contra a COVID-19.

"Num dos casos estamos a falar de uma pessoa que tinha o esquema vacinal completo, a outra tinha apenas uma dose da vacina", explicou Jorge Barreto aos jornalistas durante a conferência de imprensa acrescentando que, em ambos os casos, os dois doentes tinham outras comorbilidades associadas.

O facto de serem pessoas que ja tinham tomado, pelo menos, uma dose da vacina não coloca em causa a eficácia das vacinas. "A percentagem de pessoas internadas e que não estão vacinadas ronda os 70% e nos óbitos é a mesma coisa", explicou dizendo que a percentagem de doentes internados que tem uma dose é de "apenas 20% e com as duas doses é de 10%".

Quanto às mais de 100 mil vacinas produzidas pela Moderna, que chegaram no domingo a Cabo Verde doadas pelos EUA através do mecanismo COVAX, Jorge Barreto explicou que esta é administrada em duas doses "tal como a da AstraZeneca, mas com um período entre doses mais curto".

A chegada das novas vacinas faz aumentar a esperança de que o número de vacinas administradas aumente. "Se nós conseguirmos vacinar toda a população elegível antes do fim do ano será óptimo, para que os outros países possam ver que Cabo Verde realmente tem a população mais protegida. Isso irá favorecer a retoma das actividades e isso terá impacto na nossa saúde e na economia claramente. Também se nós conseguimos vacinar todas as pessoas elegíveis nós poderemos focar a nossa atenção para outros problemas", apontou

No que respeita à vacinação o Director Nacional de Saúde afirmou que há três concelhos com taxas acima dos 70% e seis "que precisam de melhorar a performance" como é o caso da Boa Vista onde a taxa de vacinação é de 53%. No entanto, destacou, "é possível que a população na ilha seja menor do que a estimada inicialmente.

Quanto a concelhos com a vacinacao completa Jorge Barreto disse que os concelhos de Ribeira Grande e Paul, em Santo Antão, já tem mais de 70% da população elegível vacinada.