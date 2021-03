Houve 18 óbitos por COVID-19 no mês de Março

O Director Nacional da Saúde, Jorge Noel Barreto conta que em termos de óbitos, durante o mês de Março foram registados 18 óbitos, a maioria do sexo feminino e pessoas idosas.

Jorge Noel Barreto fez esse anúncio, hoje, na habitual conferência de imprensa sobre a evolução da COVID-19 no país.

“No mês de Fevereiro tivemos 13 óbitos, mas como já sabemos quantos mais casos vamos tendo maior é a probabilidade de casos graves e de óbitos”.

Segundo Director Nacional da Saúde, estas informações mostram que a situação epidemiológica é bastante instável. “Pode mudar de um dia para outro, e mais uma vez vai-nos mostrar que é muito importante que a população saiba o seu papel, conheça, obedeça e cumpra com rigor as medidas de prevenção”.

Jorge Barretp aproveitou mais uma vez para apelar às pessoas para evitar festas, para não piorar a situação epidemiológica.

Do total de 411 amostras analisadas nas últimas 24 horas, somam-se 65 casos novos positivos e, desses, 26 foram encontrados na ilha de Santiago, sendo que a cidade da Praia conta com 21 casos novos, Santa Catarina de Santiago 1, São Miguel e Santa Cruz com dois casos cada.

Em Santo Antão foi diagnosticado só um caso, no concelho de Paul. São Vicente tem mais 6, Sal 6, Tarrafal de São Nicolau 10 e Boa Vista 16. “Esses casos novos representam 15,8% taxa de positividade. Em termos de casos suspeitos tivemos a notificação de 34, sendo 2 na Praia, 2 em são Domingos, 1 em Santa Catarina de Santiago, 9 em São Miguel, 2 em Santa Cruz, 1 em São Vicente e17 no Sal”, informou.

Conforme disse há neste momento 21 pessoas internadas por causa de COVID-19, nos hospitais, o que representa da uma taxa de ocupação de 33%.

“Em termos de doentes internados temos neste momento 8 doentes no Hospital Agostinho Neto, sendo que 3 precisam de cuidados mais especiais e ainda estão a fazer oxigénio. No Hospital Santa Rita Vieira temos 6 pessoas internadas e estão estáveis e no hospital Ramiro Figueira, no Sal temos 6 pessoas internadas e três estão a fazer oxigénio, mas sem outras complicações de maior preocupação. No Hospital Batista de Sousa temos 4 pessoas internadas. No Hospital São Francisco de Assis, no Fogo há uma pessoa internada e está estável”.

Hoje mais 85 pessoas tiveram alta, sendo Praia na 57, 2 emSanta Catarina, 3 em Santa Cruz, 3 em Paul, 3 3m São Vicente, 9 no Sal, 1 em Ribeira Brava, 1 em Tarrafal de São Nicolau e 6 na Boa Vista.

Com esta actualização, o país passa a contabilizar 852 casos activos, 16160 casos recuperados, 165 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 17190 casos positivos acumulados.

Balanço dos 14 dias

Jorge Noel Barreto avisa que do período de 15 a 29 de Março foram analisadas um total de 9584 amostras, o que dá uma média de 685 amostras por dia, e foram identificados 1039 casos novos, o que dá uma media de 74 casos novos por dia e uma taxa de positividade de 11%.

“Comparativamente aos 14 dias anteriores, ou seja, de 1 a 14 de Março tivemos um total de 9632 amostras analisadas que dá uma media de 688 amostras por dia e tivemos a identificação de 365 casos novos nesse período, com uma media de 48 casos novos por dia, e uma taxa de positividade de 7%”. Como podem verificar houve um aumento, em termos de detecção e da taxa de positividade de 7 para 11%, o que já era de esperar, porque tendo em conta as informações que são divulgadas diariamente”, sublinhou.