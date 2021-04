Cabo Verde com 50 novos casos de covid-19. Há mais 2 mortes

Cabo Verde registou 50 novos casos de infecção por SARS-CoV-2. Há mais dois óbitos por covid-19, todos registados na ilha de Santiago. Os dados constam do boletim epidemiológico deste domingo.

De acordo com a última actualização da situação sanitária, pelo Ministério da Saúde, foram diagnosticados 21 novos casos na Praia, 15 no Sal, 8 em São Vicente.Também foram confirmados casos em São Salvador do Mundo (1), Tarrafal de Santiago (1), Santa Cruz (1) e São Miguel (1).

Em São Nicolau, Tarrafal confirmou 2 novos casos positivos de infecção por sars-cov-2.

Os óbitos foram registados na Praia (1) e em Ribeira Grande de Santiago (1).

Os dados dizem respeito a amostras processadas no sábado. No total, os laboratórios de virologia analisaram 567 amostras.

A taxa de positividade do país situa-se nos 8,7%.

Recuperaram da doença mais 37 pessoas.

Desde 19 de Março de 2020, o arquipélago já confirmou 17.871 casos de covid-19, dos quais resultaram 173 óbitos, 1205 permanecem activos. O boletim epidemiológico dá conta de 5 óbitos atribuídos a outras causas. Existem 8 pacientes transferidos e 16.480 recuperados.