“Aumento de casos pressiona Serviço Nacional de Saúde”, Arlindo do Rosário

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, disse que o aumento de casos de COVID-19, registado desde finais de Fevereiro, está a criar pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde. O ministro da Saúde, fez esta afirmação hoje, na Ribeira Grande Santo Antão.

Segundo Arlindo do Rosário, "a maior parte dos casos registados no País, até agora, têm evoluído de forma assintomática, mas desde Fevereiro registou-se um aumento de casos sintomáticos", e isso, adiantou o ministro, acaba por criar pressão sobre os serviços de Saúde e sobre o Sistema Nacional de Saúde (SNS).

O governante identifica várias razões para o aumento de casos de COVID-19 no País, a primeira das quais tem a ver com o facto de as pessoas não estarem a seguir as orientações das autoridades sanitárias.

“O uso de máscaras tem sido cada vez menor, as festas particulares continuam acontecendo, discotecas, pub’s, ou seja, várias situações onde há a possibilidade de haver aglomerações”, disse Arlindo do Rosário, que não deixou de fora as campanhas eleitorais, sobretudo, as ‘arruadas’, que, conforme disse, “também têm contribuído para o aumento de casos”.

Por isso, o ministro da Saúde apelou “à consciência cidadã, à responsabilidade de todos os cabo-verdianos” durante o acto eleitoral de 18 de Abril, porque, em seu entender, “é possível realizar esse acto importante sem comprometer a saúde dos cabo-verdianos”.

“A saúde está em primeiro lugar”, defendeu o ministro, que fez questão de vincar que “nada é mais importante do que a Saúde”, razão porque lançou o apelo aos partidos políticos e aos cidadãos, para o cumprimento das medidas preventivas da COVID-19.

Segundo Arlindo do Rosário, não é impeditivo ter actividades de campanha se as regras forem cumpridas, se as pessoas viverem de forma diferente, numa altura em que o País se aproxima dos 20 mil casos acumulados desde o início da pandemia, há um ano e um mês, com uma taxa de recuperação “muito boa” – cerca de 90 por cento (%) – e uma taxa de letalidade dentro daquilo que tem sido esperado em vários países (01%).

O ministro da Saúde disse estar “preocupado” com o número de casos sintomáticos e com os casos que estão a evoluir para situações mais críticas e que podem pôr em causa o Sistema Nacional de Saúde.

Arlindo do Rosário afirmou que a campanha de vacinação está a decorrer em bom ritmo, em todo o país, com todos os profissionais da Saúde, quer do sector público quer do sector privado, e muitos idosos já vacinados.

O titular da pasta da Saúde descartou, para já, a declaração do estado de emergência e disse acreditar que as medidas contidas no estado contingência, em vigor, se forem devidamente aplicadas serão suficientes para manter a situação controlada.