Hospital Agostinho Neto vai duplicar camas para internamento de doentes com covid-19 – Ministro

O Hospital Dr. Agostinho Neto, na Praia, vai reorganizar os seus serviços e duplicar camas para internamento de doentes com covid-19, disse hoje o ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário.

Segundo o ministro da Saúde e Segurança Social, em declarações à imprensa quando questionado sobre a situação do Hospital da Praia no que se refere à covid-19, a hora é de reorganização do serviço para que possa receber mais doentes.

“O que vamos fazer, nos próximos dias, é reorganizar toda a questão de serviço por forma a melhorar a capacidade de resposta no estabelecimento hospitalar que tem cuidado de pacientes e de trabalhadores infectados pelo vírus covid-19”, disse.

Conforme explicou aquele governante, a área de suporte para internamento de doentes de covid-19 recebia nove camas, mas a nova estrutura que se está a organizar vai receber cerca de vinte camas.

O Hospital da Praia que tem passado por algum constrangimento devido à contaminação dos funcionários em alguns dos serviços, não passa por “sufoco”, segundo Arlindo do Rosário, mas está ajustando o serviço para melhorar respostas, inclusive aos funcionários infectados.

“Neste momento, o serviço com maior número de casos de funcionários é o da cirurgia, onde tem sido ajustado o serviço para se poder responder às demandas”, acrescentou.

A par isso, garantiu que o conselho de administração do hospital, apesar de contar com uma baixa, tem conseguido dar resposta às necessidades a nível do concelho no que se refere ao atendimento a nível das várias especialidades.

Segundo os dados avançados esta terça-feira pelo Ministério da Saúde e Segurança Social, Cabo Verde registou mais um óbito por covid-19 e 48 novos casos de infecções, elevando para 26 o número de mortes, 2.631 casos positivos acumulados, 1.930 recuperados e 673 casos activos.