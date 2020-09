Afinal... Maio não regista nenhum caso activo de COVID-19

Tudo passou de um problema na comunicação, conforme o ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário. A ilha não regista nenhum caso de doente activo de COVID-19, foram sim registados, há algumas semanas, dois casos como sendo importados do Maio, na ilha de Santiago. Ambos já foram dados como recuperados.

Arlindo do Rosário tinha dito que a ilha registou cinco casos de COVID-19, mas na quinta-feira, 17, admitiu à RCV, ter havido algum problema na comunicação.

“Terá havido algum problema na comunicação, quando confrontado sobre os casos na ilha do Maio, falei de quatro ou cinco casos, mas na realidade há dois casos registados no site da covid-19, e tivemos dois casos notificados em Santiago vindos da ilha do Maio que foram registados como importado da ilha do Maio”, explica.

Arlindo do Rosário fez essa afirmação na ilha do Maio, onde esteve de visita para se inteirar da situação sanitária.

“Neste momento, em termos de casos activos, na ilha do Maio não há casos activos. Na sequência dos dois casos que foram registados como importados do Maio, a delegacia de saúde da ilha está a proceder a investigação e as amostras já foram colhidas e estamos a espera dos resultados”, esclarece.

A ilha tem até este momento dois casos acumulados de COVID-19. Já, o país contabiliza 547 casos activos, 4465 casos recuperados, 49 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total de 5063 casos positivos acumulados.