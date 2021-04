COVID-19: RIU Hotels, Des-Bem e Avanza distribuíram mais de 27 mil menus solidários

Um total de 2319 pessoas, nas ilhas do Sal e da Boa Vista, recebeu 27. 328 menus solidários da Fundação Des-Bem, parceiro local da ONG espanhola África Avanza e da RIU Hotels. Trata-se de famílias que foram afectadas com a crise da COVID-19.

De acordo com uma nota da RIU, desde Outubro de 2020 esta acção social realizada nas ilhas do Sal e Boa Vista apoiou famílias com crianças e pessoas vulneráveis, cuja situação foi agravada pela crise da COVID-19, com a entrega de 12,5 toneladas de alimentos destinados a cobrir as suas necessidades básicas com uma comida quente e saudável.

A campanha entregou 19.078 menus solidários a 1200 pessoas na ilha do Sal, entre as zonas de Espargos, Santa Maria, Palmeira.

Na Boa Vista, foram entregues 8250 menus a 1119 beneficiários nas aldeias de Sal Rei, Bofareira, Rabil, Fundo Figueira, Cabeça de Tarrafes e João Galego.

“O principal objectivo foi o de ajudar as famílias residentes nas capitais, mas também aquelas que residem nos subúrbios e em zonas remotas. Estão todas a sofrer as graves consequências económicas da COVID-19 no arquipélago, sobretudo devido à falta de turismo, que é actualmente o grande motor económico do país”, lê-se.

Todos os menus foram entregues com base em critérios socioeconómicos oficiais para seleccionar as famílias beneficiadas, dando prioridade às famílias monoparentais e pessoas mais velhas, mediante uma marcação prévia com a representante de cada unidade familiar.

Conforme a nota, tanto a RIU como a África Avanza reconheceram o apoio aos fornecedores envolvidos no programa, como o restaurante Barracuda do Sal e o Tortuga da Boa Vista. Por fim, agradeceram às Câmaras Municipais do Sal e da Boa Vista, responsáveis por conseguir a focalização dos núcleos das pessoas mais afectadas e a todos os colaboradores e voluntários que ajudaram continuamente com a distribuição dos menus solidários.