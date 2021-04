Cidadão russo procurado pela Interpol detido em São Vicente

​A Procuradoria Geral da República (PGR) anunciou hoje a detenção de um cidadão de nacionalidade russa, que se encontra na lista de difusão vermelha da Interpol. O indivíduo, do sexo masculino, está em prisão preventiva em São Vicente enquanto as autoridades dão seguimento ao processo de extradição.

Em nota enviada hoje à comunicação social, a PGR refere que o homem foi detido terça-feira, 20 de Abril, na ilha do Porto Grande, em cumprimento de um mandado de detenção internacional com red notice da Interpol.

“Presente ao Tribunal da Relação de Barlavento para audição pessoal, nos termos da Lei Interna da Cooperação Judiciária Internacional em matéria penal de Cabo Verde, a detenção efetuada foi confirmada, aguardando assim o referido cidadão, em regime de detenção provisória, os ulteriores termos do processo de extradição”, lê-se na nota.

Ao mesmo documento a Procuradoria Geral da República recorda que este é o quinto pedido de extradição que Cabo Verde recebe em menos de um ano, sendo os demais provenientes dos Estados Unidos da América, da Roménia, da Itália e do Reino Unido. Refere que os processos da Roménia e da Itália estão concluídos, aguardando-se, neste último apenas a remoção do extraditando pelo país requerente.

No outro caso, os Estados Unidos da América pedem a extradição do empresário colombiano Alex Saab,detido a 12 de junho de 2020 pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal. Neste processo, os EUA acusam Alex Saab de ter branqueado 350 milhões de dólares para pagar atos de corrupção do Presidente venezuelano, através do sistema financeiro norte-americano.

A detenção de Alex Saab colocou Cabo Verde no centro de uma disputa entre os regimes de Nicolás Maduro, na Venezuela, e a presidência norte-americana, com Donald Trump.