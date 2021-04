Cabo Verde com 14 mil pessoas vacinadas contra a covid-19

14 mil pessoas já foram vacinadas contra a covid-19 em Cabo Verde. Informação avançada esta manhã pela coordenadora do Plano Nacional de Vacinação, à margem de uma visita do Primeiro-Ministro ao centro de saúde de Achada Grande Trás.

Evanilda Santos diz que com a chegada de mais 84 mil doses será aumentado o número de vacinadores.

"Nós no início tivemos de vacinar primeiro os grupos específicos, as clínicas privadas as farmácias, e enquanto não terminarmos as farmácias nós não tínhamos passado para outro grupo alvo. Esse ritmo de farmácia e de clínicas é um pouco lento, mas a vacinação dos idosos estásanta a decorrer no ritmo normal, caso não estiver com as 84 mil doses que chegarem na próxima semana vamos aumentar o número de vacinadores e registadores, ainda não aumentamos porque ainda não temos sentido esta necessidade ", explica

Evanilda Santos estima que, a este ritmo, será possível vacinar 70% da população até ao final do ano, tal como pretende o governo.

"Profissionais de Saúde nós temos cerca de 87,9%, que já receberam a primeira dose, e idosos 24% aproximadamente, neste fim-de-semana nós estamos a pretender terminar os maiores de 70 anos, e iremos indicar qual é o próximo grupo alvo" avança.

Evanilda Santos confirma que não tem existido qualquer problema com a distribuição das vacinas para as diferentes ilhas, operação na qual Cabo Verde conta com apoio de um avião dos Estados Unidos da América. Santo Antão e Brava são as únicas ilhas que recebem as vacinas por via marítima.