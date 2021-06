A partir de hoje todas as pessoas com 18 ou mais anos de idade podem-se inscrever para serem vacinadas. A meta é vacinar, pelo menos com a primeira dose, 70% da população adulta de Cabo Verde até meados de Agosto.

A informação foi hoje avançada pelo director nacional de Saúde, Jorge Barreto, durante a conferência semanal da COVID-19.

“A partir de hoje as pessoas com 18 anos ou mais podem-se inscrever para serem vacinadas nas plataformas disponíveis e serão depois contactadas para serem vacinadas. Temos que vacinar rapidamente a população para que possamos ter pelo menos 70% da população com uma dose até meados de Agosto, se for possível antes, melhor. Mas, assim já teremos alguma protecção das pessoas em Cabo Verde”, anunciou.

Segundo Jorge Barreto, a adesão das pessoas à vacinação tem crescido, mas ainda há alguma recusa em tomar as vacinas disponíveis.

“Neste momento nós estamos a aplicar a vacina da AstraZeneca e é neste sentido que nós gostaríamos de dar um pouco mais de atenção para essa questão porque tem sido cada vez mais frequente as mensagens que recebemos da OMS que tendo o país doses suficientes de vacinas para ir vacinando as pessoas elegíveis, as pessoas devem aderir ao máximo a campanha de vacinação. temos que entender que esta é uma questão que deixou de ser de cunho individual para passar a ser de um cunho público”, fundamentou.

Barreto lembrou ainda que é cada vez mais frequente receber a informação que conforme os países, principalmente os da Europa e os EUA, vão tendo quase toda a sua população vacinada, poderão, num futuro muito próximo exigir que as pessoas estejam vacinadas antes de ali entrarem.

Até ontem o país contava com pouco mais de 76 mil pessoas vacinadas, o que corresponde a 20,6% da população adulta.

“Essas pessoas já têm uma primeira dose, já começamos a ter algumas pessoas com as segundas doses, pouco mais de 6 mil pessoas, representando 1,6% da população adulta. Ou seja, para as segundas doses é claro que depende de a pessoa ter tomado a primeira dose, mas para as primeiras doses penso que podemos fazer mais e basta as pessoas aderirem à campanha de vacinação”, precisou.

O país conta ainda com quase 30 mil idosos vacinados com a primeira dose, cerca de 59% daquilo que estava prevista no Plano Nacional de Vacinação.

“Em relação à proporção de pessoas que já foram vacinados pelo menos com uma dose, continuamos a ter o concelho do Sal a liderar, com 46% da população adulta já com uma dose de vacina e Boa Vista com 23%, Praia 15,6%, São Vicente 26%. Os dados vão melhorando dia pós dias”, disse.

Os concelho de Ribeira Brava (quase 41%), Tarrafal de São Nicolau(39%), Paul (33%)e Brava(30%) também estão entre os que mais vacinaram a sua população adulta. Na região de Santiago Norte, ainda as taxas de vacinação são muito baixas.

Neste momento, segundo Jorge Barreto, a taxa de ocupação hospitalar é de 12%, menos 2% do que na semana passada.

De 14 a 27 de Junho foram analisadas 11.703 amostras, 759 casos novos, uma média diária de 54 casos registando-se uma taxa de positividade de 6,5%. De 31 de Maio até 13 de Junho foram analisadas um total de 12.992 amostras, 1246 casos novos, uma média de 59 casos diários e uma taxa de positividade de 10%.

A taxa de incidência acumulada a nível nacional é de 135 por 100 mil habitantes.