Governo cria plataforma de inscrição para a vacinação contra COVID-19

Para além das linhas telefónicas de inscrição de pessoas com 60 ou mais anos de idade para vacinação contra a COVID-19,o governo criou uma plataforma com a mesma finalidade.

Segundo uma nota do Ministério da Saúde e Segurança Social publicada na sua página do Facebook, para além das linhas 800 11 12 e 800 20 08, as pessoas com 60 ou mais anos de idade já podem inscrever-se online.

Recorde-se que o Plano Nacional de Vacinação prioriza os profissionais de saúde; pessoas com doenças crónicas; população com idade igual ou superior a 60 anos; profissionais hoteleiros e ligados ao turismo; profissionais dos aeroportos e portos internacionais; professores e pessoal de apoio nas escolas; Polícia Nacional; Forças Armadas e Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros.

No passado dia 18, seis profissionais de Saúde foram imunizados, num acto oficial de vacinação, tendo a vacinação geral daqueles profissionais iniciado no dia seguinte.

Até o dia 22 de Março, pelo menos 1730 profissionais de saúde tinham sido vacinados, o que representa 40% do que está previsto no Plano Nacional de Vacinação.