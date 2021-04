​IMP resolve pendências de 62 trabalhadores

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) anuncia a resolução de situações laborais pendentes de 62 trabalhadores, que tinham direitos congelados desde 2015/2016. A medida significa um esforço financeiro de mil contos mensais, disse o vogal executivo do IMP.

O anúncio da resolução de pendências relativamente à evolução nas carreiras dos trabalhadores do IMP foi feito hoje, em conferência de imprensa proferida em São Vicente, pelo vogal executivo da autoridade marítima e responsável pelo pelouro dos recursos humanos, Seidi dos Santos.

“A efectivação das medidas ora anunciadas consubstancia-se na atribuição de progressões a 43 trabalhadores, na promoção de 9 trabalhadores e na reclassificação de 7. Também foi efectivada a contratação de 21 trabalhadores para o quadro de pessoal efectivo do IMP. Ao todo, foram contemplados 62 trabalhadores, de um total de 67 que compõem o corpo de pessoal da instituição”, aponta.

O responsável garante que as medidas já tiveram reflexo nos salários deste mês, sendo que também já foram pagos os retroactivos com efeitos a 1 de Janeiro deste ano.

“Naturalmente que para atingir este objectivo foi preciso um esforço financeiro significativo, que vem sanear quase a totalidade dos problemas a nível dos recursos humanos do instituto, e mostrar o empenho e engajamento do conselho directivo na efectivação dos direitos dos trabalhadores. Podemos dizer que a nível da folha salarial do IMP passaremos a ter um encargo mensal de mais mil contos”, refere.

Quanto aos restantes cinco trabalhadores, Seidi dos Santos explica que não foram abrangidos nesta fase por razões "normais" e específicas de cada caso.

Para além dos instrumentos de gestão do IMP que estão a ser preparados, Seidi dos Santos afirma que também está a ser trabalhada a possibilidade de efectivação de um processo de aposentação antecipada.