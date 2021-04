409 novos casos de COVID-19 e 2 óbitos

O país registou hoje um novo máximo de novas infecções diárias e ultrapassa 23 mil casos acumulados. Das 409 novas infecções, 195 são da Praia que regista um óbito, assim como Boa Vista.

Segundo os dados do Ministério da Saúde, divulgados hoje, Ribeira Grande de Santiago registou cinco novos casos, Santa Catarina 19, São Salvador do Mundo quatro, São Miguel dois e Santa Cruz nove.

São Lourenço dos Órgãos e São Filipe notificaram sete novos casos respectivamente, Mosteiros um, Ribeira Grande de Santo Antão e Paul dez cada novos casos cada.

Ainda há 14 novos casos em Porto Novo, 53 em São Vicente, 27 no Sal, três em Ribeira Brava, dois no Tarrafal de São Nicolau, 37 na Boa Vista e quatro no Maio.

Há 243 recuperados (Praia 85, Santa Catarina 6, São Salvador do Mundo 1, São Filipe 1, Ribeira Grande de Santo Antão 8, Paul 1, Porto Novo 1, São Vicente 79, Sal 27, Ribeira Brava 5, Boa Vista 12 e Maio 17).

O país passa a contabilizar 2995 casos ativos, 19958 casos recuperados, 213 óbitos, 7 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 23181 casos positivos acumulados.