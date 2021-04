Detidos 4 suspeitos de homicídio tentado em Achada Grande Trás

A Polícia Judiciária deteve hoje em flagrante delito quatro indivíduos suspeitos da prática de um crime de homicídio tentado, um crime de armas e trafico de menor gravidade, ocorridos no passado dia 7 de Janeiro em Achada Grande Trás.

De acordo com uma nota da PJ os suspeitos foram detidos na na sequência do cumprimento de um mandado de busca.

Na sequência das buscas ao local onde foram detidos a PJ acabou por apreender uma pistola de calibre 6,35 mm, partes de pistola Boca Bedju e produtos estupefaciente (Cannabis).

Os suspeitos, todos do sexo masculino, têm idades compreendidas entre 21 e 60 anos e serão apresentados, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medida de caução pessoais.