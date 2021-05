COVID-19: Já foram vacinadas quase 16 mil pessoas

Cabo Verde já vacinou cerca de 15.900 pessoas com, pelo menos, a primeira dose das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, dos quais 94% são profissionais de saúde, e espera receber ainda este mês vacinas de Portugal.

Os dados foram avançados na conferência de imprensa desta segundda-feira pelo director nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, indicando que 4.013 profissionais de saúde já receberam a primeira dose, e que desses 2.609 já tomaram a segunda, representando 61% previsto no plano nacional de vacinação.

Em relação aos idosos, o grupo com idade superior a 60 anos que está a ser vacinado neste momento, o porta-voz do Ministério da Saúde avançou que 9.770 pessoas já foram imunizadas com pelo menos uma dose.

Jorge Barreto lembrou que a prioridade neste momento para Cabo Verde é a aquisição das vacinas contra a covid-19, e que o Governo tem feito um “esforço enorme” em contactos com parceiros no sentido de identificar mais fornecedores.

Entretanto, explicou que a grande questão não é a disponibilidade de recursos para compra, mas sim a escassez desses remédios no mercado para serem adquiridas.

Na semana passada, o ministro de Estado e Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, anunciou que Portugal vai antecipar o envio para Cabo Verde de vacinas contra a covid-19.

O director nacional de Saúde disse na conferência de imprensa que Cabo Verde espera receber essas doses ainda este mês de Maio. “Se tudo correr bem vai ser mais um reforço enquanto nós vamos aguardando as outras oportunidades de chegada de vacinas”, previu Jorge Barreto.

Cabo Verde recebeu 24.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em 12 de Março e 5.850 da Pfizer dois dias depois, com o plano de vacinação nacional a iniciar-se em 19 de Março, assumindo o Governo a meta de imunizar 70% da população até final do ano.