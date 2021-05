Presidente da Câmara da Praia anuncia medidas para reforçar combate à pandemia na capital

O presidente da Câmara Municipal da Praia anunciou hoje algumas medidas para combater a covid-19, entre elas a redução do número de vendedeiras nos mercados da capital e reforço de fiscalização ao funcionamento de espaços públicos.

Francisco Carvalho, que falava em conferência de imprensa, na Cidade da Praia, informou que a autarquia vai “proibir a circulação de pessoas sem máscaras no interior dos mercados e feiras”, assim como “vão ser encerrados os espaços desportivos e de lazer afectos à câmara”.

Entre as medidas apontou também a mobilização das associações comunitárias e desenvolvimento local para uma “ampla campanha de sensibilização” em todos os bairros, abrangendo a distribuição de folhetos informativos com conteúdo sobre a pandemia.

Segundo o autarca praiense, a câmara vai colocar carros de som nas ruas para reforçar a campanha de luta contra a covid-19, divulgando mensagens de sensibilização junto dos munícipes sobre a “gravidade” da pandemia.

Com o Programa Stop Covid, adiantou o autarca praiense, pretende-se “reduzir o risco de contaminação” no município da Praia.

Francisco Carvalho lamentou ainda o facto de o município da Praia continuar a ser o epicentro de propagação da covid-19, na ilha de Santiago, não obstante, sublinhou, a tomada de medidas restritivas e de uma “extensa campanha de sensibilização”.

A sensibilização dos condutores dos transportes colectivos de passageiros no sentido de acautelarem a lotação nas viagens faz parte também da campanha que a câmara vai realizar.

Relativamente ao programa das festividades do Dia do Município da Praia, que se assinala no próximo dia 19, indicou que o mesmo vai ser adequado ao plano de contingência vigente durante o estado de calamidade.

Neste momento, todo o País vive em situação de calamidade decretada pelo Governo, excepto a ilha a Brava.

“Espera-se que com o Programa Stop Covid a edilidade possa contribuir para reverter as estatísticas na capital do País, num momento em que os dados apontam para mais de 23 mil casos positivos acumulados, desde o início da pandemia com mais de duas centenas de óbitos”, precisou o autarca praiense, para quem a situação da pandemia é “muito grave”.

Para o presidente do município que ostenta a capital do País, este é o momento de “congregação de esforços” para, de “mãos dadas”, a resolução do problema que se coloca a Cabo Verde, no que tange ao combate à covid-19.

Instado sobre a materialização de algumas medidas anunciadas, nomeadamente a fiscalização ao horário de funcionamento de espaços públicos, tendo em conta que a câmara não dispõe de polícia municipal, Carvalho esclareceu que vão ser executadas em “parceria com outras instituições”.

“Há medidas que a câmara municipal consegue implementar sozinha, mas grande parte vai ser implementada em parceria com outras instituições”, ressaltou o edil praiense.

Quanto aos recursos para a efectivação do plano, admitiu que vão ser investidos todos os recursos financeiros que se mostrarem necessários para o efeito.

Entretanto, perguntado sobre a retoma das obras, que estavam em curso no município, Francisco Carvalho preferiu deixar a resposta para uma outra altura, em que, de acordo com as suas palavras, pode ser convocada uma conferência de imprensa para se falar sobre outros assuntos do município.