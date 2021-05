​Criado núcleo para coordenar vacinação contra a covid-19

O director nacional de Saúde, Jorge Barreto, vai liderar o Núcleo de Coordenação Operacional (NCO) responsável pelo planeamento estratégico da vacinação contra a covid-19 no arquipélago, com o apoio de quatro militares.

A medida consta de uma resolução do Conselho de Ministros de 17 de Maio, que procede ao “ajustamento” da Comissão Nacional de Coordenação (CNC) para a introdução da vacina contra a covid-19 em Cabo Verde, criada anteriormente.

“É criada uma estrutura central especificamente designada para coordenar a condução e execução do processo de vacinação, denominada de Núcleo de Coordenação Operacional, à qual compete o controlo e a avaliação das diferentes etapas do processo a nível nacional, a harmonização dos planos e cronogramas de execução municipais, bem como a optimização dos métodos, procedimentos e tempos”, lê-se.

O novo núcleo conta com um grupo coordenador, segundo a mesma resolução, presidido pelo director nacional de Saúde, Jorge Barreto, e que integra ainda o coronel Carlos Monteiro, do Estado-Maior das Forças Armadas, e três oficiais das três regiões militares do arquipélago.

O NCO assume “competências de planeamento, controlo e avaliação do processo de vacinação a nível nacional”, e são suas atribuições, também, “monitorizar e avaliar a eficiência do processo de execução em função dos métodos, procedimentos e tempos” e “zelar pelo cumprimento escrupuloso do processo de vacinação a curto e médio prazo, através de uma gestão rigorosa das vacinas e das listas de pessoas habilitadas à vacinação, que controle perdas ou desvios do plano”.

Cabo Verde registava ontem 2.560 casos activos de covid-19, com um acumulado de 28.410 infectados, 25.581 recuperações e 252 mortes por complicações associadas à doença desde 19 de Março de 2020.