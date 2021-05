COVID-19: Hungria vai doar 100 mil doses de vacinas a Cabo Verde

A Hungria vai doar 100.000 doses de vacinas contra a covid-19 a Cabo Verde, que serão entregues a 8 de Junho. A notícia foi primeiramente avançada, ontem, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Péter Szijjártó, em declarações ao MTI.

O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva confirma e agradeceu hoje, em publicação no Facebook, ao Governo da Hungria, em especial ao seu homólogo Viktor Orbán, a doação. De acordo como chefe do executivo, as “vacinas serão distribuídas em todas as ilhas de Cabo Verde, dando continuidade ao nosso plano de vacinação.”

Este é mais um passo, refere ainda, para “alcançar o nosso objectivo de vacinar 70% da população até final do ano”.

Entretanto, de acordo com as declarações prévias de Péter Szijjártó, que participa numa reunião informal dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Lisboa, a doação surge depois de Cabo Verde ter formulado o pedido, devido à difícil situação vivida.

Desta forma, a Hungria pretende ajudar a combater a pandemia, mas também, refere o ministro húngaro, prevenir uma nova vaga de migrantes do país para a Europa devido à situação sanitária.

Na reunião em que participam os Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE o assunto principal em discussão é o futuro das relações UE-África.

Hungria e Cabo Verde têm já uma longa história de relações bilaterais. Em finais de Março de 2019, o primeiro-ministro Viktor Orbán visitou Cabo Verde, tendo sido assinados durante a visita uma série de documentos jurídicos integrados no Acordo Geral de Cooperação Económico e Técnico, que passam por várias áreas de cooperação para o desenvolvimento, cooperação económica empresarial e de protecção recíproca dos investimentos privados.

Na altura, foi ainda outorgada a Cabo Verde uma linha de crédito no valor de 35 milhões de euros (3,8 milhões de contos) para a mobilização de água para a agricultura.

Viktor Orbán fez-se acompanhar nessa visita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio, Péter Szijjárt. O ministro húngaro estará de visita a Cabo Verde nos próximos dias 7 e 8 de Junho para o Lançamento Oficial desse projecto de mobilização de água, momento em que fará também a entrega das vacinas doadas.

Cabo Verde recebeu a 12 de Março 24 mil vacinas AstraZeneca, e a 19 do mesmo mês, 5.850 doses de vacinas Pfizer, no âmbito da iniciativa COVAX. Posteriormente, a 15 de Maio, foram recebidas mais 24 doses de AstraZeneca, doadas por Portugal.