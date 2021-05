Três detidos por roubo e receptação no Sal

Dois homens e uma mulher, suspeitos de roubo e receptação, foram detidos esta quinta-feira pela Polícia Judiciária no Sal.

De acordo com nota da PJ, a detenção fora de flagrante delito, foi feita pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

Os detidos são dois indivíduos do sexo masculino e um do sexo feminino, todos com idades compreendidas entre os 24 e os 27 anos. São suspeitos da prática de crimes de Roubo e Receptação.

A nota de imprensa da PJ não específica que o tipo de crime que são suspeitos cada um deles, mas, pelas medidas de coacção aplicadas hoje – “Prisão Preventiva para dois deles e Apresentação Periódica ao terceiro detido”- os homens serão suspeitos de Roubo e a mulher de Receptação.