​PN detém homem por roubo de mais de mil contos em ouro no Sal

A Polícia Nacional (PN) no Sal anunciou ontem a detenção de um indivíduo de 31 anos, na posse de mais de mil contos em ouro, após ter cometido roubo a uma vítima no interior de um estabelecimento comercial, em Preguiça - Espargos.

Em comunicado enviado domingo à Comunicação Social, o Comando Regional da PN do Sal informa que a operação foi levada a cabo no dia 15 de Maio, no âmbito de operações e fiscalizações diárias. No documento, a força policial refere que dentro do estabelecimento comercial, “o meliante indagou a proprietária sobre o preço de um dos objectos, pediu-lhe que lhe mostrasse, e por esticão arrebatou-lhe um estojo contendo os objectos e pôs-se em fuga”.

O cidadão nacional acabou por ser detido em flagrante delito, numa casa abandonada, pela Polícia Nacional que fez a apreensão de vinte e um (21) cordões e uma (01) medalha em ouro, avaliado no valor de um milhão e sessenta e cinco mil escudos (1.065.000$00).

“Refira-se que o cidadão é referenciado pela Polícia pela prática e condenação do mesmo tipo de crime”, lê-se.

A PN garante que o detido foi presente às instâncias judiciais para validação da detenção, primeiro interrogatório e aplicação da medida de coacção. A força policial apela á sociedade civil confiança nas autoridades e que, em caso de qualquer suspeita, não hesite em denunciar através 132.