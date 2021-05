Presidente da Câmara Municipal da Praia visita Portugal, Luxemburgo e Holanda

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, inicia esta segunda-feira, 31, um périplo pela Europa com deslocações a Portugal, Luxemburgo e Holanda para contactos e acções de parceria com diversas instituições europeias.

De acordo com um comunicado de imprensa enviado à Inforpress, o edil praiense estará nos dias 31 e 01 de Junho em Portugal, a convite do secretário-geral da UCCLA, Vítor Ramalho, tendo na agenda diversos contactos com presidentes de câmaras portuguesas e outras entidades da política.

“Os objectivos da deslocação a Portugal assentam, sobretudo, no reforço das parcerias existentes entre a cidade da Praia e as cidades e municípios amigos, com o intuito de relançamento, aprofundamento e dinamização da cooperação nas mais diversas áreas”, refere o comunicado.

Para além de reunir-se com o secretário-geral da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), Vítor Ramalho, Francisco Carvalho será recebido em audiência pelo embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, e visitará o Centro Cultural de Cabo Verde em Portugal.

O autarca praiense visitará as câmaras municipais de Oeiras, Sintra e Amadora, onde será recebido pelos respectivos homólogos.

Na agenda consta ainda uma deslocação à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e ainda será recebido pelo deputado à Assembleia da República Portuguesa, Paulo Pisco.

No dia 02 de Junho partirá para Luxemburgo, a convite da Câmara de Comércio de Negócio Luxemburgo-Cabo Verde, em algumas actividades, e no dia 03 estará na Holanda onde será recebido por elementos da comunidade cabo-verdiana residentes e prosseguirá os contactos com entidades e instituições locais.

Esta é a primeira deslocação de presidente da Câmara Municipal da Praia ao exterior desde que tomou posse no dia 20 de Novembro de 2020, após vencer as eleições de 25 de Outubro do mesmo ano.