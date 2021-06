Homem de 28 anos morto a tiro no bairro de Vila Nova

Um homem de 28 anos que respondia pelo nome de Gelson Patrick foi morto a tiro no inicio da noite deste domingo, no bairro de Vila Nova, na cidade da Praia.

Segundo os relatos de uma testemunha, que vive próximo tanto da vítima como do agressor, tudo aconteceu na sequência de uma rixa entre grupos da mesma zona.

Conforme informações avançadas pela mesma fonte à Inforpress, antes do incidente mortal Gelson Patrick teria agredido um outro jovem, amigo e alegadamente pertencente ao grupo do suposto autor do disparo, que decidiu vingar-se da agressão.

Gelson Patrick seria, algum tempo depois, alvejado no peito. Ainda foi socorrido depois de ter permanecido vários minutos no chão e foi levado para o hospital Agostinho Neto. O homem acabou por não resistir aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.

As autoridades policiais já estão no terreno a investigar o homicídio e capturar o suposto autor do disparo que ainda se encontra a monte.