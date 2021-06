​PJ detém suspeitos de maus tratos e agressão sexual de menor em São Vicente

​A Polícia Judiciária anunciou a detenção, em São Vicente, de dois indivíduos, suspeitos da prática de crimes de maus tratos e agressão sexual de menor. As detenções, fora de flagrante delito, foram efetivadas entre 3 e 7 deste mês, anunciou hoje a PJ.

Em comunicado emitido na tarde desta segunda-feira, a Polícia Judiciária (PJ) refere que no primeiro caso, uma mãe de 29 anos, residente em Ribeira Bote, é suspeita de maus tratos perpetrados contra a filha menor.

“Suspeita-se que, após a prática dos crimes, a detida fazia publicar os vídeos, que atestam o ocorrido”, lê-se no documento.

De acordo com a mesma fonte, no segundo caso, um indivíduo do sexo masculino de 63 anos, residente em Cova – Monte Sossego, é suspeito da prática de crimes de agressão sexual cometidos contra uma menor de 10 anos.

Os detidos foram presentes, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, tendo-lhes sido aplicada apresentação periódica às autoridades e, no caso do homem, ainda com obrigatoriedade de afastamento da vítima.

“A criança vítima de maus tratos foi entregue aos cuidados do Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA)”, garante.

Ainda em São Vicente, foi detido, na sexta-feira, 04, em flagrante delito, pela Brigada de Tráfico de Estupefacientes, um indivíduo do sexo masculino, de 16 anos, residente em Ilha de Madeira, por este ter sido encontrado na posse de produtos estupefacientes (Cannabis e Haxixe).

O detido foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público promovido o seu julgamento em Processo Especial Sumário.