Censo alargado por mais uma semana

O Instituto Nacional de Estatística informa que o prazo da recolha de dados do V Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2021) será alargado por mais uma semana.

Com essa decisão, a recolha dos dados vai até 7 de Julho. Segundo uma nota do INE, este alargamento é justificado por motivos que se prendem com a resolução de casos de recusas, dificuldades de encontrar pessoas em casa e verificação técnica dos trabalhos.

O INE apela à participação de todos neste processo para o futuro de Cabo Verde. “Assim, solicitamos aos agregados familiares e indivíduos que não foram recenseados até a presente data que ainda podem agendar as suas entrevistas através dos números 8002008/3336638 ou 9910429”.

Conforme o INE, no V Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2021) serão recenseadas toda a população que no momento da recolha de dados se encontre no território nacional, quer nos alojamentos familiares, quer nos colectivos.

O INE avisa que os resultados do RGPH-2021 têm imensurável importância. “Desde logo, permitem facilitar o diálogo entre as autoridades a nível central e local, assim como entre o Governo e os parceiros de desenvolvimento, sobretudo na formulação, seguimento e avaliação de políticas e estratégias públicas, mormente o PEDS”.

"Também faculta, entre outros, indicadores para os compromissos internacionais nomeadamente as Agendas, a Mundial 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e a Africana 2063", indica.