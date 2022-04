Homens constituem 50,2% da população residente em Cabo Verde

A população residente em Cabo Verde é de 491.233 pessoas, menos 450 do que em 2010. Segundo os resultados definitivos do quinto Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2021), há mais homens do que mulheres no país, 50,2%, com excepção dos concelhos da ilha de Santiago.

À margem da apresentação dos resultados preliminares do RGPH-2021, a responsável da Unidade metodologia, concepção e análise do Gabinete do censo, Elga Tavares, informou aos jornalistas que em relação a emigração, emigram mais mulheres do que homens e que cerca de 64% dos que emigram têm entre 25 e 34 anos. “Relativamente a 2010, temos uma diminuição de 450 indivíduos. A nossa pirâmide etária mostra uma contracção da base, o que significa que temos baixa fecundidade e a par disso os dados de emigração mostram que estão a sair, sobretudo, jovens em idade reprodutiva, sobretudo mulheres”, disse. O censo dá conta que boa parte dos agregados familiares vivem nos edifícios clássicos, podendo ser concluído ou não, e cerca de 2% vivem em edifícios não clássicos, que são as barracas, casas de bidão, contentores, etc. Em Agosto do ano passado, o INE apresentou os dados preliminaresdo RGPH-2021. Para a operação, os dados foram recolhidos totalmente em formato digital, entre 16 de Junho e 07 de Julho, em alojamentos familiares e colectivos, hotéis, estabelecimentos turísticos, hospitais, estabelecimentos prisionais e quartéis, incluindo ainda pessoas sem-abrigo. A sua realização está estimada em cerca de 700 milhões de escudos (6,3 milhões de euros), financiados, além do governo, pela Cooperação Luxemburguesa, União Europeia, Escritório Conjunto das Nações Unidas e a Cooperação Espanhola.

