Apresentação periódica aos três indivíduos suspeitos da prática de vários crimes

O Tribunal da Comarca de São Vicente aplicou apresentação periódica aos três indivíduos detidos, entre os dias 30 de Junho e 01 de Julho, fora de flagrante delito, em São Vicente.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) informou hoje que deteve três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 26 e os 48 anos, todos residentes em Ribeira de Julião, suspeitos da prática de crimes de roubo, furto qualificado, ocorridos na mesma localidade.

Esta detenção foi deita pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) Brigada de Combate ao Banditismo, em cumprimento de mandados do Ministério Público.

A PJ avisa que os detidos foram presentes, esta quinta-feira, 01, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, que lhes aplicou apresentação periódica, como medidas de coação pessoal.