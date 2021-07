Cabo Verde recebe 150 mil doses de vacinas dos Países Baixos na próxima segunda-feira

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário anunciou hoje que Cabo Verde vai receber na segunda-feira, 05, um total de 150 mil doses de vacinas, uma doação dos Países Baixos.

Arlindo do Rosário fez este anúncio hoje, em Achada Falcão, Santa Catarina, durante o seu discurso no acto de inauguração da Sala de Radiografia do Hospital Regional Santa Rita Vieira (HRSRV), em Santiago Norte.

“Os Países Baixos vão enviar já na segunda-feira 150 mil doses de vacinas que vão reforçar todo o nosso processo de vacinação. Mas, para além dessas vacinas chegará uma equipa de profissionais composta por enfermeiros e médicos, cuja maioria é de descendência cabo-verdiana (…)”, declarou o governante.

Conforme Arlindo do Rosário, estes profissionais de saúde dos Países Baixos vão permanecer durante uma semana no arquipélago para ajudar e reforçar o processo de vacinação em Cabo Verde.

Relativamente à baixa taxa de vacinação da população, registada em algumas ilhas e concelhos, em particular em Santiago Norte, o titular da pasta da Saúde esclareceu que a mesma não se deve a atrasos, mas sim ao ritmo que tem acontecido a nível internacional.

Ritmo este que, segundo ele, se deve a “vários factores e variáveis”, tendo apontado a questão da orografia.

Nesse sentido, para ultrapassar tais dificuldades, indicou que se definiu uma nova estratégia para a região, que passa pelo reforço das equipas de vacinação em todos os seis concelhos que a compõem.

“Praticamente estamos a triplicar o número de vacinadores e registadores nesta região”, assegurou o ministro, que visitou o espaço da vacinação da região Santiago Norte.

Arlindo de Rosário que apelou à adesão da população à vacinação, tendo em conta a questão das variantes, mostrou-se convicto de que a meta do Governo de imunizar 70 por cento (%) da população vai ser alcançada até o final do ano.