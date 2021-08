Detido suspeito da prática de vários crimes na Assomada

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na segunda-feira, 02, fora de flagrante delito, em Assomada, um indivíduo do sexo masculino, suspeito da prática de vários crimes.

Em comunicado, a PJ indica que esse individuo de 56 anos é suspeito de agressão sexual, pornografia de vingança, falsificação de documentos e burla qualificada, ocorridos de 2019 à presente data.

Segundo a PJ essa detenção foi feita, através da Unidade de Investigação Criminal da Assomada (UICA), em cumprimento de um mandado do Ministério Público,

Conforme a mesma fonte, as vítimas são dois jovens, sendo um do sexo masculino e outro do sexo feminino, que terão sido alvos de falsas promessas de vistos para trabalho e estudos no estrangeiro, tendo sido lesados em mais de trezentos mil escudos.

A PJ informa ainda que na sequência de uma busca realizada à sua residência, em Achada Grande, Santa Catarina, foram apreendidos vários passaportes cabo-verdianos, um computador portátil, dois telemóveis, processos individuais de pedidos de vistos e vários documentos com indícios de falsificação.

De acordo com a mesma nota, o detido, que já cumpriu pena de prisão por crimes da mesma natureza, foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.