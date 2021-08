José Maria Neves formalizou hoje a sua a sua candidatura a Presidente da República

O Mandatário Nacional da candidatura de José Maria Neves, Germano Almeida, entregou o processo no Tribunal Constitucional. No acto, disse que o entusiasmo que a candidatura gerou permitiu reunir, em pouco tempo, quatro mil assinaturas, o máximo permitido.

Para Germano Almeida estamos num momento da vida nacional de procura de mudança.

"Mudança que o Presidente da República não traz por si só, mas que ele pode potenciar na medida em que o presidente tem poderes muito além daquilo que as Constituições prevêem. O poder de influenciação presidencial é grande, e precisa ser usado em Cabo Verde nos mais diversos domínios”, avança.

O mandatário considera ainda que a Justiça e os Transportes são áreas que devem merecer a atenção do Presidente da República.

"Por exemplo, na questão da Justiça, nos esperávamos que os poderes falassem, porque a Justiça neste momento está efectivamente mal em Cabo Verde, e é preciso que as pessoas com responsabilidade vejam isso e digam, digam expressamente: 'temos que pegar nesta questão e reformar a Justiça'. Do mesmo modo, a questão dos transportes, porque num país como Cabo Verde não pode haver transportes não subsidiados pelo Estado. É impossível. Portanto, os governos têm que gerir as coisas de maneira que a gente possa ter transportes subsidiados pelo Estado", explica.

As eleições presidenciais em Cabo Verde estão marcadas para o dia 17 de Outubro. José Maria Neves foi Primeiro-Ministro durante 15 anos, tendo deixado o poder em 2016.