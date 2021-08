Paul lidera cobertura da vacinação e ilha de Santiago apresenta melhorias

O concelho de Paul, em Santo Antão, lidera a cobertura da vacinação contra a COVID-19, tendo já vacinado 99,8% da população adulta com pelo menos uma dose, segundo o director Nacional da Saúde. Houve uma melhoria considerável de vacinação nos concelhos de Santiago, e Praia tem cerca de 62% da população adulta vacinada com pelo menos a primeira dose.

Os dados foram hoje avançados em conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica no país.

Conforme Jorge Barreto, até este momento, das 409.050 doses recebidas por Cabo Verde contra a COVID-19, foram utilizadas um total de 285.539 doses, o que representa uma taxa de 69,8%.

No concelho do Paul praticamente todos os adultos já receberam a primeira dose, 99,8%. Entre os concelhos com taxa de vacinação elevada, com pelo menos uma dose, estão Tarrafal de São Nicolau 93,9%, R.G. Santo Antão 93,4%; Porto Novo 82,7% e Ribeira Brava 82%.

“Houve uma melhoria considerável de vacinação nos concelhos de Santiago Órgãos tem 66,6% da população adulta com primeira dose; RG Santiago 64,6%; Praia 62,2%; São Domingos 54,4%; Santa Cruz 46,3%; Tarrafal de Santiago 40,2%; São Salvador do Mundo 38,2%; Santa Catarina 33,6% e São Miguel 33%”, disse o director nacional da Saúde.

Relativamente à aplicação das segundas doses no concelho da Praia, desde terça-feira até hoje foram vacinadas 385 pessoas.

“O centro paroquial tem 5 equipas para fazer a triagem e o registo e uma capacidade de permitir 100 vacinações por dia. Apelamos para a paciência da população que reclamaram de filas, e a colaboração nos centros evitando situações de tumulto e de confusão, vamos procurando alternativas para oferecermos o melhor serviço possível”, apelou.

De 9 a 22 de Agosto foram analisadas 19.093 amostras, uma média de 1.364 por dia, foram identificados 700 casos novos, uma média de 50 por dia, representando uma taxa de positividade de 3,7%.

De 26 de Julho a 8 de Agosto foram analisadas 15.599 amostras, uma média de 1. 114por dia, foram identificados 484 casos novos, uma média 34 por dia, representando uma taxa de positividade de 3,1%.

Um aumento de cerca de 200 casos entre os dois períodos. Para Jorge Barreto, esse aumento poderá estar relacionado com a alteração do estado de calamidade para o estado de contingência, já que não houve uma diminuição do número de amostras analisadas.

A taxa de incidência acumulada, a nível nacional, é de 124 por 100 mil habitantes, quando nos 14 dias anteriores era de 86 por 100 mil habitantes.

"A situação, apesar de merecer alguma preocupação, se analisarmos a taxa de incidência acumulada nos últimos 14 dias, a taxa de positividade que é de 3,7% e o RT, a nível nacional, que é de 1, podemos dizer que Cabo Verde está entre uma área verde e laranja a nível de risco"informou.