PN e PJ fazem apreensão de cocaína, cannabis, 'boca bedjo' e armas brancas em Vila Nova

A Polícia Judiciária (PJ) e a Polícia Nacional aprenderam hoje, 29 embrulhos de cocaína, três bolsas de plástico médias de cannabis, um boca bedjo de cano longo, uma munição de calibre 12 mm e algumas armas brancas, numa residência na localidade de Vila Nova.

De acordo com um comunicado da PJ, as apreensões ocorreram no âmbito de uma operação da PN, ocorrida esta terça-feira, em diversos bairros da cidade da Praia. A operação foi autorizada e presidida por Autoridade Judiciária competente, e no quadro da cooperação e colaboração existente entre os Órgãos de Polícia Criminal.

Na sequência das referidas apreensões foi detido, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 27 anos, suspeito da prática de crimes de Tráfico de Drogas de alto risco, e de Armas.

A Polícia Judiciária procedeu, ainda esta terça-feira, à entrega dos referidos objectos apreendidos à Polícia Nacional, enquanto detentora dos mandados de busca domiciliária.

De referir que a PN anunciou, hoje, a realização de uma operação de prevenção criminal, em cumprimento de 34 mandados de buscas domiciliárias, revistas e abordagens a indivíduos suspeitos de práticas de vários crimes e brigas de grupos.

Tais operações ocorreram nos bairros de Tira Chapéu, Moinhos, Vila Nova, Achadinha Pires, Paiol, Fundo Cobom, Casa Lata, Bela Vista e Palmarejo.