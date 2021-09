Portuguesa Carla Grijó é a nova embaixadora da UE em Cabo Verde

A antiga sub-directora geral dos Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros português Carla Grijó foi nomeada para chefiar a representação da União Europeia (UE) em Cabo Verde, foi hoje divulgado.

Segundo uma nota de imprensa do Serviço de Ação Externa da UE, Carla Grijó ocupa o cargo na Praia desde 01 de setembro, em substituição da também portuguesa Sofia Moreira de Sousa, que transitou para a representação da UE em Lisboa.

Nasceu a 2 de outubro de 1966, na África do Sul a diplomata que vai representar a União Europeia em Cabo Verde é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa da Universidade Clássica e tem uma pós-graduação em Estudos Europeus pela Universidade Católica Portuguesa e uma segunda pós-graduação em "Globalização, Justiça e Segurança Humana" pela Escola Superior do Ministério Público da União em Brasília.

Foi aprovada no concurso de admissão aos lugares de adida de embaixada aberto em 27 de Maio de 1995, desempenhando depois as funções de adida de embaixada, na Secretaria de Estado, em 7 de Março de 1996; secretária de embaixada, em 28 de Maio de 1997; terceira-secretária de embaixada, em 2 de Março de 1998; membro da delegação que acompanhou as negociações tripartidas sob os auspícios do Secretário-Geral das Nações Unidas com vista à autodeterminação de Timor-Leste; na Embaixada em Jacarta, em 23 de Setembro de 2000; segunda secretária de embaixada, em 8 de Março de 2001; encarregada de negócios a.i. de Fevereiro a Junho de 2003; primeira-secretária de embaixada, em 8 de Março de 2004; na Embaixada em Brasília, em 3 de Outubro de 2004; na Secretaria de Estado, em 5 de Agosto de 2008; Directora de Serviços de Recursos Humanos no Departamento Geral de Administração, em 10 de Outubro de 2008; conselheira de embaixada, em 29 de Dezembro de 2008; Directora de Serviços da Ásia e da Oceânia da Direção-Geral de Política Externa, em 12 de Abril de 2011; na Embaixada em Rabat, em 20 de Julho de 2014 e Directora de Serviços de Assuntos Institucionais integrada na Direcção-Geral dos Assuntos Europeus, em 6 de Setembro de 2018.